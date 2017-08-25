Eskişehir'deki kaçak radyoaktif madde operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan "Sezyum 137" adlı radyoaktif madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'nın (58), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen ve piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu bildirilen 9 cam tüpteki "Sezyum 137" adlı radyoaktif maddenin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezindeki analizinin sürdüğü öğrenildi.