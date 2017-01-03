Eskişehir'deki silahla yaralama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 30 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Şemsetin Günaltay Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla ağır yaralanan Erkan Kaya (25), yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Halil G, 31 Mayıs'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.