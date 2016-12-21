Eskişehir'deki suç örgütüne yönelik operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çeşitli suçlara karıştığı ve silahlı suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibi sonucu 15, 19 ve 20 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

''Suça azmettirmek'', ''silahlı örgütün gücünü kullanarak tehdit etmek ve ettirmek'', ''yağma'', ''ateşli silahla kasten yaralama'', "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek'', ''ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet'' ve ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, aynı suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.