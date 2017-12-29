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Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

- Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından yargılanan 5'i tutuklu 12 sanıktan 7'si, 6 yıl ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yargılanan 5'i tutuklu 12 sanıktan 7'si, 6 yıl 3 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Naim G. hakkında hükmünün tesis edilmesine gerek olmadığına karar verirken, Şahin G, Doğan Can G, Ramazan Ç. ve Tarkan T'nin beraatine hükmetti.

Tutuklu sanık Beytullah D'yi 7 yıl 6 ay hapisle cezalandıran heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, tutuksuz yargılanan Gökhan K'nin 6 yıl 3 ay, Raif K'nin ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, bu sanıkların adli kontrol şartıyla salıverilmesini kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu sanıklar İshak T. ve Cihan K'ye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, tutuklu sanık Fatih K'yi 15 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Engin E'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından ve eylemi zincirleme işlemesinden dolayı 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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