"Eskişehirspor maçında kahroldum"





SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'un, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor karşısında yaşadığı 4-0'lık mağlubiyete çok üzüldüğünü belirterek, "İyi ki kalp hastası değilim, kriz geçirebilirdim." dedi.

Vali Kaymak, katıldığı programda, Samsunsporla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Futbola çok ilgi duymamasına rağmen kentin ortak değeri Samsunspor'u takip ettiğini ve her platformda desteklediğini dile getiren Kaymak, "Eskişehirspor maçında çok üzüldüm, kahroldum. İyi ki kalp hastası değilim, kriz geçirebilirdim. Ancak amatör bir köy takımı olsa bu kadar oynayabilirdi. Duyduğumuz kadarıyla Eskişehirspor'un durumu da iyi değil, onlar da mali sıkıntılar yaşıyor. Bu hoş değil. Bunu arkadaşlar değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak, Samsunspor'a her konuda destek olmaya çalıştıklarını, kulübün yaşadığı mali sorunları bildiğini ve zaman zaman devreye girdiğini aktardı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu ile sorunları görüştüklerini belirten Kaymak, şunları kaydetti:

"Takımın bu süreci aşması için 5-6 milyon liraya ihtiyaç var. Süper Lig hedefimiz vardı. Şu an çok kötü gidiyoruz. 3-4 maç kazanıldığında tekrar play-off şansını yakalayacağını söylüyorlar. Hala zaman var ama bir şey yapılması lazım. Bakın eleştiriyoruz. Samsun büyük şehir. Merkezde bu işi göğüsleyecek iş adamları var. Dışarıda büyük zenginlerimiz var. Bu takıma sahip çıkmamız lazım. Erkurt Bey'in iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Çok dürüst ve işine hakim bir arkadaş ama sonuç kötü. Bu takım aslında bunu hak etmiyor. Bu takım daha iyi oynayabilir."

Kaymak, Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması halinde Samsun'un kazanacağını, bu nedenle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.