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"Eskort sitelerine" yönelik 14 ilde operasyon

- Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda ikisi kadın 20 kişi gözaltına alındı - Aylık ortalama 600 bin lira kazandığı belirlenen örgütün banka hesabındaki yaklaşık 6,5 milyon liraya el konuldu

ADANA (AA) - Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda ikisi kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri 54 "eskort" sitesine yönelik Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 700 kadının mağdur edildiği siteleri yöneten örgüt mensubu ikisi kadın 20 kişi yakalandı.

Örgüt lideri Mehmet A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adana'ya getirilerek Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin (23) da olduğu görüldü. Birkan K'nin iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

- Site üyeliklerini kategorilere ayırmışlar

Örgütün kadınlara aylık bin ila 6 bin lira karşılığında sitelerden abonelik verdiği, üyelikleri 6 bin liraya "gold", bin liraya ise "silver" isimleri altında kategorilere ayırdığı belirlendi.

Aylık ortalama 600 bin lira kazandığı tespit edilen örgütün banka hesabındaki yaklaşık 6,5 milyon liraya el konuldu.

Şüphelilerden, örgüt lideri Mehmet A'nın eşi Yıldız A'nın (31) örgüte hesaplarını kullandırdığı, bir diğer kadın şüpheli Buket K'nin (31) ise kadınların boy, kilo ve saç rengi gibi özellikleri konusunda site ilanlarına metin hazırladığı belirtildi.

Ayrıca, örgüt liderinin her il için siteleri yönetmesi ve reklam alması için birini atadığı bilgisine de ulaşıldı.

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