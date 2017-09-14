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"Eskort sitelerine" yönelik 14 ildeki operasyon

- Adana merkezli operasyonda yakalanan zanlılardan birinin düğününden bir gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı - Şüphelinin, sitelere bilişim alanında teknik destek verdiği ileri sürüldü

ADANA (AA) - Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan birinin, düğününden bir gün önce gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 "eskort" sitesine yönelik Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da 24 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan zanlılardan S.C.K'nin (25) 13 Eylül'de Eskişehir'de düğününün olduğu ortaya çıktı.

Sitelere bilişim alanında teknik destek verdiği ileri sürülen zanlı S.C.K'nin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca kapatılan sitelere "domain" adresi ayarladığı, bu şekilde erişimin sürekli açık kalmasını sağladığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında gözaltındaki 20 zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik 12-13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda aralarında iki kadının yanı sıra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de (23) bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuş Operasyonu
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