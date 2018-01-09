ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonu, "Sporda Çocuk Koruma" seferberliği başlattı.

Sporda çocuk koruma programına yönelik çalışma başlatarak, mevzuatını hazırlayıp yürürlüğe koyma kararı alan Eskrim Federasyonu, bu kapsamda 2018 yılı için vizesini yaptırmak isteyen tüm antrenörlere katılım şartı getirilen "Sporda Çocuk Koruma" semineri gerçekleştirdi.

Federasyon başkanı Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda çocuk korumaya yönelik uluslararası spor federasyonlarının ve bu federasyonların üst birimlerinin ciddi çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, Eskrim Federasyonunun da sporcu çocukları koruma mevzuatına ve uygulanmasına yönelik hazırlıklara başladığını dile getirdi.

Federasyon olarak alanında uzman isimleri ve akademisyenleri bir araya getireceklerini, kurulacak komisyonun hazırlayacağı mevzuatı da en kısa sürede yürürlüğe koyacaklarını belirten hukuk profesörü Atalı, sporda çocuk koruma programı kapsamında ilk adımı da attıklarını söyledi.





- "Çocuklarımız eskrimi gülümseyerek hatırlamalı"





Atalı, Avrasya Spor Bilimleri Derneği (ASDER) ile ortaklaşa düzenledikleri "Sporda Çocuk Koruma" seminerine, 155 antrenörün katıldığını ifade etti.

Hazırlayacakları mevzuatın sporcu çocuğun dokunulmazlık haklarını koruyan, istismarın önüne geçen ve uluslararası hukuk standartlarına uygun bir yapıda olmasına özen göstereceklerini de vurgulayan Başkan Atalı, şunları kaydetti:

"Sporda çocuk koruma konulu seminere, 2018 yılında vizesini yaptıracak tüm antrenörler için katılım zorunluluğu getirdik. Çocuklarımız eskrimi gülümseyerek hatırlamalı. Bir çocuğun mutluluğu ve esenliği tüm kupalardan, şampiyonluklardan daha değerlidir. Hazırlayacağımız mevzuatın sporcu çocuğun dokunulmazlık haklarını koruyan, istismarın önüne geçen ve uluslararası hukuk standartlarına uygun bir yapıda olmasına özen göstereceğiz."

Atalı, öğretim görevlileri tarafından antrenörlere verilen seminerde, "Uluslararası Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma", "Sporda Çocuk Koruma ve Çocuk İstismarı", "Sporda Çocuk Koruma ve Antrenör" başlıkları altında uluslararası mevzuat ve buna bağlı düzenlemeler, çocuk istismarının türleri, sporda uluslararası çocuk koruma sistemlerinin örnekleri, eskrim sporunda çocuk koruma sistemlerinin örnekleri, antrenörlere yönelik riskler, antrenörlerde farkındalık ve etik kodlar oluşturma, antrenörlerin korunması, antrenör-çocuk iletişimi ile doğru ve yanlış davranışlar konularını ele alındığını sözlerine ekledi.