Esnaf “Uzaktan Tahsilatı” sevdi

Temassız ödeme teknolojilerinin bir sonraki adımında "uzaktan tahsilat" sistemleri bulunuyor. Müşterinin ödeme anında satış veya hizmet noktasında bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıran "uzaktan tahsilat" yöntemleri, yepyeni hizmet modellerine de kapı aralıyor. Paynet uzmanlığıyla geliştirilen Paylink, e-posta veya SMS yoluyla müşteriye gönderilen tek bir ödeme linki üzerinden, güvenli ve zahmetsiz ödeme olanağı sunuyor.

İşletme sahipleri, Paylink üzerinden oluşturdukları ödeme bağlantısını müşterisiyle SMS, e-posta veya anlık uygulamalar üzerinden paylaşıyor. Müşteri, telefonuna gelen web adresinde kart bilgilerini girerek, hızlı ve kolay ödeme yapabiliyor. Üstelik tüm işlemler, TCMB onaylı Paynet'in güvenli altyapısı üzerinde gerçekleşiyor.

Sosyal mesafe dostu ödeme yöntemi

Nakitsiz topluma giden yolculukta her sektörün vites yükseltmesine neden olan pandemi süreci, Türkiye'de de temassız ödemelerin geçen yıla oranla üç kart artmasını sağladı. BKM verilerine göre 5 milyon kart internet alışverişine açılırken, online alışverişte kartlı ödeme kabul eden iş yeri sayısı da geçen yıla oranla 1,5 katına çıktı. Sağlık ve güvenlik nedenleriyle müşteriler "sosyal mesafe dostu" ödeme yöntemleri arıyor. Pandemi nedeniyle cirolarında düşüş gören işletmeler ise hem tahsilatı kolaylaştıracak hem de yeni hizmet modellerine imkan tanıyacak teknolojiler arıyor.

Müşterinin, ödeme noktasında olmasına gerek kalmadan tahsilat yapabilen Paylink teknolojisi, ödeme için oluşturduğu güvenli bağlantı üzerinden 7 gün 24 saat boyunca, tüm kredi kartlarıyla işlemi gerçekleştirebiliyor. İşletmeler böylelikle her banka ile ayrı ayrı anlaşma yapma zahmetinden ve tek tek tahsilat cihazı alma maliyetinden kurtuluyor. İş süreçlerinde verimlilik sağlayan bu merkezi çözüm, aynı zamanda ödeme alt yapısı için işletim maliyetlerini en aza indiriyor.

Güvenli ve uzaktan ödeme

Paylink teknolojisi, kredi kartı işlemlerinde yüksek güvenlik sunan 3D Secure akışıyla tamamlanıyor. Böylelikle mailorder gibi yöntemlerin aksine, müşteriye ait kart bilgileri her daim gizli kalıyor. Hem işletmenin hem müşterinin güvenliğini sağlayan Paylink, iki taraf için de üst düzey güvenlik sağlıyor.

Dijital dönüşümün en kritik aşamasının ödeme teknolojileri olduğunu hatırlatan Paynet CSO'su Onur Ertürk, "Paylink, işletmeler için adeta bir darboğaza dönüşen ödeme alma sürecinde yeni ufuklar açıyor. Müşterinin fiziksel mevcudiyetine gerek olmadan yapılan 'uzaktan tahsilatlar' kısa sürede yoğun ilgi gördü ve özellikle KOBİ'lerin vazgeçilmezi oldu." diye konuştu.