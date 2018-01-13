Esnaf, yaralı köpek için seferber oldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurşunla yaralandığı belirlenen sahipsiz köpek, esnafın ilk yardımıyla hayata döndü.

Numune Evler Mahallesi Mehmet Ocak Caddesi'ndeki bir iş yerinin sahibi Uğur Şahin, işletmesinin önünde bir köpeğin baygın olduğunu fark etti.

Köpeğin sırt kısmında kurşun yarası olduğunu gören Şahin, diğer esnafların da yardımıyla yaraya pansuman yaptı.

Esnaf, ilk müdahalenin ardından mamayla beslediği yaralı köpeği, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

İş yeri sahibi Şahin, yaptığı açıklamada, yaralı köpeği görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Köpeğin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini belirten Şahin, "Böyle bir vicdansızlık olmaz, köpeği gördüğümüzde içimiz burkuldu, hayatta tutmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Karnı doyunca gözlerini açtı. Ekiplere teslim ettik." dedi.

Öte yandan, yaralı köpeğin tedavisi için İskenderun'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğü öğrenildi.