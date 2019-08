Esnafı satışta uçuracak rehber

Çünkü sistemin iş dünyası için nasıl kullanılması gerektiğini bilemiyor. Bu da mahallesindeki müşterisinin bile başka satış yerlerine kaçmasına yol açıyor.



BÜYÜMENİN SIRRI



İşte bu yüzden esnaflardan ‘Eski işler bir türlü geri gelmiyor’ şikayetleri sık sık duyuluyor. Uzmanlara göre dijital dünyadan uzak kalmayan işletmenin büyümemesi mümkün değil. Yine yapılan araştırmalara göre sosyal medya pazarlaması yapan işletmelerin ciroları yılda yüzde 30-40 arasında büyüyor. Peki işe nasıl ve nereden başlamalı. İşte püf noktalar:



WhatsApp: Müşterilerden izin alınarak oluşturulacak bir WhatsApp grubu satışlara ciddi artışlar sağlayabilir. Örneğin yeni bir ürün geldiğinde ya da özel bir kampanya olduğunda atacağınız tek bir mesajla bile dükkanınızı doldurabilirsiniz. Bu aynı zamanda her saniye ulaşılabilir olmanızı da sağlar. Yani dükkanınız her zaman açık olmuş olur.



Mahallem Uygulaması: Bu alışveriş sipariş uygulaması müşteriyi mahallesindeki esnafla buluşturuyor. Sipariş için seçilen esnafın profilinde yer alan ‘şimdi sipariş ver’ butonunu tıklıyor ve ihtiyacınız olan ürünü mesajla bildiriyorsunuz. Ödeme de uygulama üzerinden yapılabiliyor.



Instagram: İnsanlar kısa videolardan ve etkili fotoğraflardan çok hoşlanıyor. Bunları beğeniyor, yorum yapıyor, paylaşıyor hatta sadık müşteri olabiliyor. Sizin de yerel işletmenizin bir instagram hesabı olması, kendinizi anlatmanız adına önemli. Her gün ürünlerinizin görsellerini paylaşarak tüketiciyle etkileşime girebilirsiniz.



Youtube: İnsanlar, uzman olduğunuz işi nasıl yaptığınızı her zaman merak eder. Berberseniz temizlik ve stil, terziyseniz tasarım çeşitliliğiniz, halısaha işletmecisiyseniz halının kalitesi, duş yerlerinin temizliği, manavsanız ürünlerinizin tazeliği, organikliği gibi durumlar açtığınız youtube kanalında insanların büyük ilgisini çekecektir.



Twitter: İnsanlara satacağınız ürününüzle ilgili anlık bilgi vereceğiniz en etkili platformlardan biri ise işletmeniz adına açacağınız Twitter hesabıdır. Örneğin ‘Günlük kars kaşarı gelmiştir’, ‘Gömleklerde 2 alana 1’i bedava’, ‘Tatlılarımız saat 18’den sonra yüzde 50 indirimli’ gibi kısa ve öz bilgiler ekstra takipçi kazanma açısından da önemli.



Pinterest: Görselliğin ön planda olduğu işler için Pinterest de çok özel bir platformdur. Burada kullanıcılar çoğunlukla yemek tarifleri, moda, ev eşyaları, kendin yap ve sanat gibi konulara ilgi gösteriyor. Yüksek çözünürlüklü ve fantastik ürün resimlerinizi burada paylaşarak kolaylıkla satış yapabilirsiniz. Üye olmak sadece birkaç dakika.



FENOMEN DESTEĞİ



Yaptığınız işle ilgilenebileceğini düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine ürünlerinizi test ettirerek onlardan paylaşım yapmalarını rica edebilirsiniz. Hepsinin profilinde reklam anlaşmalarını takip edebilecekleri bir mail adresi yazar. Tek bir paylaşım bile yaşamınızı değiştirebilir.



SİTE PAKETLERİ



Her esnafa özel çok uygun fiyata internet sitesi paketleri yer alıyor. Bunları google arama motorundan 'esnafa özel web siteleri' şeklinde arattığınızda görebilirsiniz. Burada site yapımının dışında grafik içerikleri ve google'da öne çıkmak için SEO hizmetleri de veriliyor.