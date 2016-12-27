Esnaftan Haleplilere yardım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) üyeleri, 200 ton un yüklü 8 tırı Haleplilere gönderdi.

İGTOD üyelerince toplanan 200 ton unu taşıyan yardım tırları, Rami Gıda Toptancıları Merkezinde düzenlenen törenle Haleplilere dualar eşliğinde hareket etti.

"Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" yazılı pankart açan esnaf, tırların üzerine de "Halep dualarımız seninle", "Halep'e yol açın" ve "Bu vahşete dur demek için el ele" yazılı afişler astı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, törende, Türkiye'nin her yerinde çok sayıda yardım kampanyası düzenlendiğini belirterek, Müslüman olmanın ötesinde, mazlum ve mağdur olan herkese insan olduğu için yardım etmenin temel medeniyet değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Esnafın yardımından gurur duyduklarını, Eyüp'ün üzerine düşen görevi yaptığını dile getiren Aydın, esnafın yaptığı yardımların onların hem ahiretlerine hem de işlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Dünya vahşete sessiz kalıyor"

İGTOD Başkanı Mustafa Karlı da İslam ülkelerinde kan ve gözyaşının eksik olmadığını, Ortadoğu'daki birçok İslam ülkesinde yaşanan vahşetle zulmün yıllardır devam ettiğini, dünyanınsa yaşananlara sessiz kaldığını belirterek, "Hatta bazı ülkeler sessiz kalmanın yanında terör örgütlerine yardım etmeye devam ediyor." dedi

Karlı, "Yardımlarımız devam edecektir. Hiçbir Müslüman kardeşimizi aç bırakmayacağız. Müslüman bir ülke olarak dünya üzerindeki Müslüman ülkelerde yaşanan bu zulmü ve vahşeti esefle kınıyor, terörün her türlüsüne karşı çıkarak lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terör örgütleri bir akrep gibidir, bir gün besleyenleri de sokabilir' sözünü hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Yarın da makarna, pirinç ve bulgurdan oluşan 50 tonluk gıda yardımının 2 tırla yola çıkacağı öğrenildi.