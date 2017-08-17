Estonya Başbakanı Ratas: Estonya Türkiye'nin AB üyesi olmasını destekliyor

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'deki temaslarının ayrıntılarını, ikili ilişkileri, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralan ülkesinin AB gündemine ilişkin ajandasını, Türkiye-AB ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Estonya'nın birçok alanda çok iyi ilişkilere sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ratas, iki ülkenin NATO müttefiki olduğuna da dikkati çekti.

Yerel yönetimler arasındaki iş birliğini vurgulayan Ratas, Gaziantep ve Estonya'nın Tartu şehirlerinin kardeş şehirler olduğunu hatırlattı.

"İş birliğimizin daha da artacağını umuyorum"

Ratas, "İş ve ekonomi alanındaki iş birliğimizin daha da artacağını umuyorum. İyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Estonya'da sizin yatırımlarınızı görebiliyoruz. Estonya ve Türkiye arasında Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçuşları var. Bunlar çok iyi işaretler." diye konuştu.

AB Dönem Başkanı Estonya'nın "Denge İçin Birlik" sloganıyla yola çıktığını belirten Ratas, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik olduğunu vurguladı.

"Dengeyi ve çözümü bulabiliriz"

Ratas, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Estonya, Türkiye'nin AB üyesi olmasını her zaman destekledi, desteklemeye de devam ediyor. Türkiye-AB arasında bazı zor konular olduğunu biliyorum. Başbakan Yıldırım'la görüştüğümde de Estonya'nın dönem başkanlığı sürecinde daha fazla adım atabileceğimizi ancak AB ile daha yakın iş birliği için sizin çabalarınızı da görmemiz gerektiğini söyledim. Çözümü birlikte bulmalıyız."

Türkiye ve AB'nin uzun ve iyi sürecek ilişkiler inşa edeceğine inandığını belirten Ratas, şöyle devam etti:

"Her iki tarafın da buna ihtiyacı var. Eğer NATO masasında birlikte oturuyorsak, barışçıl bir dünyaya ilişkin ortak tutum ve anlayışa sahipsek eminim Türkiye ve AB arasında da denge ve çözümü bulabiliriz. Elbette bu iş birliği hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler gibi temel prensip ve ortak değerlere dayalıdır. Eğer 'olumlu bir gidişat görüyor musunuz' diye sorarsanız, evet, ben olumsuz gelişmelerden çok, olumlu yönleri görüyorum."

Ratas, AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için vadettiği 3 milyar avroluk desteğin ödenme sürecine dair, verilen sözün geçerli olduğunu, desteğin kriterlere uygun projeler aracılığıyla aktarıldığını, ödemenin siyasi değil, teknik nedenlerle tek seferde yapılmadığını belirtti.

"Mülteci konusu gündemimizde"

Türkiye ziyareti sırasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti de ziyaret eden Ratas, "Mülteci konusu gündemimizde. Estonya'nın AB dönem başkanlığında da en önemli ve öncelikli konulardan biri." dedi.

Kampı ziyareti sırasında sığınmacılarla bir araya gelme fırsatı bulduğunu vurgulayan Ratas, izlenimlerini "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'na (Fatma Şahin) Türkiye'nin bu çabalarının, bu yatırımlarının çok etkileyici olduğunu söyledim. Oradaki dostane ve sıcak atmosferi gördüm. AB'nin ve uluslararası kuruluşların attığı güçlü ve somut adımlar da var. Bence iyi ortaklarız. Türkiye ve AB arasındaki mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum." sözleriyle aktardı.