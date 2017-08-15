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Estonya Başbakanı Ratas, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Jüri Ratas, bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.Ratas, özel uçakla geldiği Gaziantep Havalimanı'nda Vali Vekili Uğur Aladağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye...

Estonya Başbakanı Ratas, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Jüri Ratas, bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Ratas, özel uçakla geldiği Gaziantep Havalimanı'nda Vali Vekili Uğur Aladağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Ratas ve Belediye Başkanı Şahin, havalimanı girişindeki, üzerinde Estonya bayrağı bulunan levhanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ratas'ın Suriyelilerin kaldığı Nizip Geçici Barınma Merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.




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Estonya Başbakanı Ve AB Dönem Başkanı Jüri RatasGaziantep
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