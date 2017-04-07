MADRİD (AA) - İspanya'nın kuzeydoğusunda Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ve Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan ETA, artık "silahsız bir örgüt" olduğunu duyurdu.

"Bask halkını ve uluslararası toplumu bilgilendirmek amacıyla" İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yazılı açıklama gönderen ETA, 8 Nisan'da Fransız adli makamlarına teslim edeceği silah ve patlayıcıların yer listesini, Bask sivil toplumuna verdiğini bildirdi.

ETA, açıklamasında an itibariyle toprağın altına gömülü cephanelik listesinin Bask sivil toplumun elinde bulunduğunu, "8 Nisan'da silahsızlanmanın tamamen gerçekleşmiş olacağını" belirtti.

Açıklamada, "ETA artık silahsız bir örgüt ancak süreç henüz tamamlanmadı. Silahsızlanma yarın olacak. Barış düşmanlarından saldırılar olabilir." ifadesi kullanıldı.

ETA, İspanyolca ve İngilizce yapılan ve 5 paragraftan oluşan açıklamasında, İspanyol ve Fransız hükümetlerini de suçladı. Örgüt, bugüne kadar barış sürecinin "zor ve sert" geçtiğini, bunun nedeninin "İspanyol ve Fransız hükümetlerinin polis aracılığıyla sürekli engeller çıkarması olduğunu" öne sürdü.

Açıklamada, örgütün eylemlerinde hayatını kaybeden 858 kişiye atfen yorum yapılmazken, "Bask halkından aldığımız silahları, halkımızın özgürlüğü ve barışın sağlanması hedefinde atılmış bir adım olarak şimdi yine Bask halkına teslim ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ETA ayrıca 8 Nisan cumartesi günü Fransa'da Bayona'da organize edilen ve silah teslimine destek verilmesini amaçlayan etkinliklere tüm Bask halkını davet etti.

Örgüt, toprak altında gömülü silah ve patlayıcı malzemelerinin yerlerini, yarın Fransız adli makamlarına bildirecek. Basından gizli yapılacak bildirim için ETA'ya yakın bir sivil toplum örgütünün temsilcileri ve uluslararası gözlemcilerden oluşan heyet ara buluculuk yapacak.

İspanya ve Fransa hükümetleri, ETA'nın tek taraflı silah teslimi karşısında temkinli davranarak, resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Bu arada İspanya'daki Ulusal Mahkeme Savcısı Eloy Velasco, ETA'nın teslim edeceği listede bulunan silah ve patlayıcılarla ilgili soruşturmada Fransız yetkililerden bilgi talep etti.

Savcı Velasco'nun, silahların ETA'nın özellikle 1978-1982 yıllarında 224 faili meçhul cinayet vakasının aydınlatılmasına yardım edip etmeyeceğini incelemek istediği belirtildi.



