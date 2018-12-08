Etiyopya 10 bin kişi istihdam edecek sanayi bölgesi açtı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bölgedeki iki ülke liderinin de katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edecek Jimma Organize Sanayi Bölgesi’nin açılışını yaptı.



Ahmed, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh’in de katılımıyla Oromiya eyaletinin Jimma şehrindeki yeni inşa edilen organize sanayi bölgesi ve bir tıp merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan sanayi bölgesi, 51 hektarlık alan üzerine kuruldu. 10 bin kişiyi istihdam etmesi planlanan tesiste tarım ürünlerini işleyecek sanayi kuruluşlarının yer alacağı öğrenildi.

Aynı zamanda Başbakan Ahmed’in de doğum yeri olan Jimma, kahve tarımı ve ticaretle ön plana çıkıyor.





- Afrika’nın Çin’i olmak istiyor





Afrika Boynuzu’nun en hızlı büyüyen ülkesi olan Etiyopya, açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak istiyor.



Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanındaki atılımlarını büyüterek istihdam yaratmaya çalışıyor.



Çok sayıda özel sanayi alanının yanı sıra Hawassa, Mekelle ve Kambolcha organize sanayi bölgelerinde onlarca fabrikanın faaliyet gösterdiği Etiyopya, ekonomide, sanayiye verdiği ağırlıktan dolayı "Afrika’nın Çin’i” olarak da anılıyor.