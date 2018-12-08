banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ayhan Akman ırkçı afiş Ali İlkbahar Hikmet Peşmen BEBEK DAVASI
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam

Etiyopya 10 bin kişi istihdam edecek sanayi bölgesi açtı

- 51 hektarlık alan üzerine kurulu Jimma Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 60 milyon dolara mal oldu

Etiyopya 10 bin kişi istihdam edecek sanayi bölgesi açtı
banner17

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bölgedeki iki ülke liderinin de katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edecek Jimma Organize Sanayi Bölgesi’nin açılışını yaptı.

Ahmed, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh’in de katılımıyla Oromiya eyaletinin Jimma şehrindeki yeni inşa edilen organize sanayi bölgesi ve bir tıp merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan sanayi bölgesi, 51 hektarlık alan üzerine kuruldu. 10 bin kişiyi istihdam etmesi planlanan tesiste tarım ürünlerini işleyecek sanayi kuruluşlarının yer alacağı öğrenildi.

Aynı zamanda Başbakan Ahmed’in de doğum yeri olan Jimma, kahve tarımı ve ticaretle ön plana çıkıyor.


- Afrika’nın Çin’i olmak istiyor


Afrika Boynuzu’nun en hızlı büyüyen ülkesi olan Etiyopya, açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak istiyor.

Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanındaki atılımlarını büyüterek istihdam yaratmaya çalışıyor.

Çok sayıda özel sanayi alanının yanı sıra Hawassa, Mekelle ve Kambolcha organize sanayi bölgelerinde onlarca fabrikanın faaliyet gösterdiği Etiyopya, ekonomide, sanayiye verdiği ağırlıktan dolayı "Afrika’nın Çin’i” olarak da anılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaSanayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1