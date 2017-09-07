ADDİS ABABA (AA) - Kendine özgü takvime sahip olan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da halk, "2010 yılına" girmeye hazırlanıyor.



Yılbaşının kutlanacağı 11 Eylül'e sayılı günler kala başkent Addis Ababa'nın çarşı ve pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kiliseler, restoranlar, oteller ve eğlence merkezleri yılbaşı için süslenirken, başkentteki Meskel Meydanı'nda da dünyanın değişik bölgelerinden satıcıların tezgah açtığı ve diğer pazarlara kıyasla daha ucuz olan bir fuar düzenlendi.

Ülkede yeni yılın başlayacağı gün olan 11 Eylül Pazartesi resmi tatil ilan edildi.

Etiyopya Takvimi eski tabiri ile Habeşe Takvimi, Etiyopya Hristiyanları için de dini takvim olarak kabul ediliyor.



Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7 yıl 8 ay 11 gün geriden takip eden Etiyopya Takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.



Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvim ile benzerlik gösteren Etiyopya Takvimi'nde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.



Bu takvime göre, yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor. Ülke, gelecek pazarı pazartesiye bağlayan gece 2010 yılına girmiş olacak.

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemini de kullanan Etiyopya'da gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi sabah 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'de başlıyor.

- 6 bin 37 mahkuma yeni yıl affı



Öte yandan ülkede her yılbaşı öncesinde bazı eyaletlerin başkanlarınca veya ülkenin cumhurbaşkanı tarafından mahkumlara yönelik af ilan ediliyor.



Şimdiye kadar ülkenin Amhara eyaletinde bin 981, Tigray eyaletinde 957, Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları eyaletinde 3 bin 99 toplamda 6 bin 37 mahkum affedildi.



Yılbaşı arifesine kadar diğer eyalet başkanlarının ve cumhurbaşkanın açıklamalarıyla bu sayısının artması bekleniyor.