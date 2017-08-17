Etiyopya Başbakanı Desalegn Sudan'da

HARTUM (AA) - Resmi bir ziyaret için Sudan'a gelen Etiyopya Başbakanı Hailemeriam Desalegn, başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sudan Devlet Başkanı Beşir, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kuveyt ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ile Hedasi (Nahda) Barajına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşir, "Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların nihayete erdirilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda Kuveyt'in yürüttüğü girişimleri destekliyoruz." dedi.

Körfez ülkelerinin önemli olduğunu, yaşanan anlaşmazlıkların İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) düzeyinde iç ilişkileri etkilediğini belirten Beşir, "Sudan, Körfez ülkeleri arasındaki huzur ve kardeşlik duyguları yeniden hakim olana kadar gereken tüm çabayı göstermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

- "Hedasi barajı, Sudan'ın sulama tesislerini etkilememeli"

Beşir ayrıca Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi (Nahda) Barajına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sudan'ın Hedasi Barajıyla alakalı olarak "barajın gövdesinin dayanıklı olması, baraj gölünün doldurulma zamanı ve çalışma programı" şeklinde üç temel konuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Beşir, "Barajın çökmesi halinde bu durum Sudan için bir felaket olur. Aynı şekilde baraj gölünün doldurulma zamanının belli vakit çizelgelerine uygun olması, Sudan'ın sulama tesislerinin etkilememesi gerekiyor. Hedasi Barajı'nın çalışma programının da Sudan'daki barajlarla koordineli şekilde ayarlanması lazım." diye konuştu.

Barajın gövdesinde bazı önemli değişikliklerin yapıldığı şeklinde Etiyopya tarafının verdiği güvencelerin, bu endişeleri sonlandırdığını dile getiren Beşir, kendilerinde, gövdenin etkilenmeyeceği ve herhangi bir çökme olayının yaşanmayacağı şeklinde bir kanaat oluştuğunu aktardı.

Nil sularının paylaşımı konusunda 1959'da Mısır ile Sudan arasında yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını yineleyen Beşir, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın payını etkilemeyeceğini kaydetti.

- "Etiyopya'da yatırım için Körfez ülkelerinde sermaye, bizde de toprak ve su var"

Öte yandan Etiyopya Başbakanı Desalegn de Körfez ülkeleriyle ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ülkesinin Katar ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkisinin son derece iyi olduğunu vurgulayan Desalegn, "Etiyopya'da yatırım için Körfez ülkelerinde sermaye, bizde de toprak ve su var." dedi.

Desalegn, tarihi arka planından dolayı Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri önemsediklerini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Hartum'a gelen Desalegn'in Sudan ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor.