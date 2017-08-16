ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemeriam Desalegn, bölgesel güvenlik konularını görüşmek ve Nil sularının paylaşımını tartışmak üzere Sudan'daki temaslarına başladı.

Etiyopya'nın yerel yayın organlarından FANA'da yer alan habere göre, Desalegn, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Hartum'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke liderinin bölgedeki barış ve istikrarın tesisi için ortak çalışmaları hızlandırma kararı aldıkları ve ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konusuna değindikleri belirtildi.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, dün basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'da inşası süren Rönesans Barajı'nın ikili görüşmedeki en önemli gündem maddelerinden biri olacağını söylemişti.

"Her iki lider de Nil sularının güvenliğinin sağlanması ve tüm Nil Havzası bölgesinde adil bir su paylaşımı konusunda kararlı." diye konuşan Gandur, diğer gündem maddelerinin ise Güney Sudan'da devam eden iç çatışma ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) bölgede alacağı rol olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, Başbakan Desalegn'ın, çok sayıda hükümet yetkilisinin de katıldığı üç günlük ziyaret sırasında, Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih'le de bir araya geleceği öğrenildi.



Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen ve yüzde 60'ı tamamlanan Rönesans Barajı'nın yapımına 2011'de başlanmıştı.

Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirmesi sebebiyle Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalara yol açan baraj bittiğinde Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olması bekleniyor.



