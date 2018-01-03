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Etiyopya-Cibuti demiryolu hattında ilk yolculu sefer yapılacak

- Etiyopyalılar başkent Addis Ababa'dan Cibuti'ye 10 saatte ulaşacak

Etiyopya-Cibuti demiryolu hattında ilk yolculu sefer yapılacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'yı Aden Körfezi'ne bağlayan Etiyopya-Cibuti demiryolu hattında ilk yolculu seferler bugün başlıyor.

Ethio-Cibuti Demiryolu Taşımacılığı Şirketi Genel Direktörü Tilahun Sarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında inşa edilen yeni demir yolu hattında ilk yolcuların bugün Etiyopya’nın Dire Dawa şehrinden Cibuti’ye hareket edeceğini söyledi.

Sarka, “Gelecek hafta salı günü başkent Addis Ababa’dan da yolculu seferlere başlayacağız. Hat iki ülke halkı için de büyük önem taşıyor.” dedi.

Etiyopya ve Cibuti arasında ilişkilerin tüm Doğu Afrika ülkelerine örnek olduğunu kaydeden Sarka, bir yıldır test sürüşlerin yapılan hat için iki hükümetin de büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

- Afrika'nın ilk elektrikli demiryolu hattı

Hafta başında ticari ürünlerin taşımacılığına başlanan hat sayesinde denize kıyısı olmayan Etiyopya’nın Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e bağlantısı kolaylaşmış oldu.

Etiyopya'nın ithalat ve ihracatının yüzde 90'ını Cibuti limanları üzerinden gerçekleştirmesi hattı ülke için ayrıca önemli kılarken, hattın Doğu Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilere de olumlu katkıda bulunması bekleniyor.

İki ülke arasında ortak olarak işletilecek demiryoluyla başkentten Cibuti'ye ulaşmak 10 saat sürecek.

Yaklaşık 750 kilometre uzunluğundaki demiryolu ağı, Çinli CREC ve CCECC firmaları tarafından inşa edildi.

Toplam 3,4 milyar dolara mal olan ve Afrika'nın ilk elektrikli demiryolu olma özelliği taşıyan hattın yapım maliyetinin yüzde 70'i China Exim Bank tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
CibutiDemiryoluEtiyopya
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