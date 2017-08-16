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Etiyopya, Cibuti Limanı'na alternatif arıyor

- Etiyopya Başbakanı Desalegn, ülkesinin ihracat ve ithalatının yarısını Sudan'daki limanlar üzerinden gerçekleştirmek istediklerini açıkladı

Etiyopya, Cibuti Limanı'na alternatif arıyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, denize kıyısı olmayan ülkesinin ihracat ve ithalatının yarısını Sudan limanları üzerinden gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Ülkenin resmi haber ajansı ENA’da yer alan habere göre, Desalegn, Sudan’da gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Etiyopya’nın, kuzey bölgelere olan yakınlığı sebebiyle ülkesinin ihracat ve ithalatının yüzde 50’sinin Sudan'daki limanlar üzerinden yapmak istediğini belirtti.

Etiyopya’nın ihracat ve ithalatının neredeyse tamamını Cibuti Limanı'ndan yaptığını ifade eden Desalegn, Sudan limanlarını kullanarak ekstra taşıma maliyetlerinin önüne geçilebileceğini kaydetti. Desalegn, bu kararın uygulanabilmesi için Etiyopya’da kuru liman inşasına da başladıklarını hatırlattı.

Denize kıyısı olmayan ve yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip olan Etiyopya, ihracat ve ithalatın yüzde 90’ınını Cibuti Limanı üzerinden yapıyor.

Hükümet daha önce de Cibuti Limanı’na alternatif olması için komşu ülkeler Kenya ve Somali ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Sudan'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Desalegn'ın yarın da ülkedeki temaslarına devam etmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaSudan
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