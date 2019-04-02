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Etiyopya Havayolları, İstanbul'a sefer başlattı

- Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Busera Awel: - "THY ile beraber çalışarak bu iki hat arasında uçuşları artırmaya çalışacağız"

Etiyopya Havayolları, İstanbul'a sefer başlattı
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İSTANBUL (AA) - Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Busera Awel, Türk Hava Yolları (THY) ile beraber çalışarak, Addis Ababa-İstanbul hattı arasında uçuşları artırmaya çalışacaklarını bildirdi.

Etiyopya Havayolları'nın, Addis Ababa-İstanbul tarifeli seferlerine başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı TAV Airport Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Etiyopya Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Awel ile bazı davetliler katıldı.

Awel, burada yaptığı konuşmada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile İstanbul arasındaki tarifeli seferlerin haftada üç kez karşılıklı yapılacağını, daha sonra günlük uçuşlara da başlamayı düşündüklerini söyledi.

THY ile Etiyopya Havayolları'nın Star Alliance üyesi olduklarına dikkati çeken Awel, "THY ile beraber çalışarak, bu iki hat arasında uçuşları artırmaya çalışacağız. THY ile aynı hatlara hizmet verdiğimiz için rakibimiz ama biz rakip kelimesini kullanmak istemiyoruz. Hem iş birliği yapıp hem de birbirimize rekabet edebiliriz. Fakat rekabet bizim için birbirimize zarar vermek demek değildir. Biz Avrupa'da 19 noktaya uçuyoruz. THY de Afrika'da 40'ın üstünde destinasyona uçuyor. THY bazı noktalara haftada 3 defa uçuyor. Biz de Afrika'daki bazı destinasyonlara haftada birkaç defa uçuyoruz. Birbirimizle kod paylaşımı anlaşması yaparak bu hatlara verdiğimiz servisleri artırabiliriz. Bu bizim için kazan kazan ilişkisine dönüşebilir." diye konuştu.

Awel, Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmesine sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda 380'nin üstünde 'Boeing Max' uçağı uçmuyor. Uçuşları durdurulmuş durumda. Bunun hakkında çok daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Süren bir soruşturma var. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Busera AwelEtiyopya Havayolları
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