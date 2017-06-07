Etiyopya Milli Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Etiyopya'nın bugün 100 milyona yaklaşan genç nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle Afrika'nın parlayan ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, bir otelde Etiyopya Milli Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Tokat, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ile başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı. Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlandı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Yılmaz, Türk hükümeti ve halk adına Etiyopyalılıların Milli Günü'nü kutladı.

Afrika'nın ezelden bu yana hür yaşamış ülkesi olan Etiyopya'yı bağımsızlığına sahip çıktığı için tebrik eden Yılmaz, insanlığın beşiği olarak bilinen Etiyopya'nın tarihteki ilk Müslümanlara sahip çıkarak insanlık tarihine damga vuran bir ülke olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Etiyopya bugün 100 milyona yaklaşan genç nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle Afrika'nın parlayan ülkelerinden biridir. Afrika Birliğinin merkezine ev sahipliği yapan Etiyopya, BMGK'nin geçici üyeliği gibi önemli bir görevi de başarıyla yürüterek Afrika'nın çıkarlarına tercüman olmaya devam etmektedir. Etiyopya ile geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ve kültürel bağlarımız bulunmaktadır. Bu bağların doğal bir sonucu olarak Osmanlı döneminde 1912'de Harar'da konsolosluğumuz açılmış, Sahraaltı Afrika'daki ilk büyükelçiliğimiz de 1916'da Addis Ababa'da faaliyete başlamıştır. Etiyopyalı dostlarımız da bu adımları karşılıksız bırakmayarak 1933'te Ankara Büyükelçiliklerini açmışlardır." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı üst düzey ziyaretler sayesinde daha da geliştiğini ifade ederek, Etiyopya ile ikili ticaret hacminin 2016'da 440 milyon dolara yaklaştığını, iki ülke cumhurbaşkanlarının bu oranın 1 milyar dolara çıkarılması yönündeki hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine her yıl sağladığı burslardan Etiyopyalı öğrencilerin de istifa ettiğini belirten Yılmaz, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 84 Etiyopyalı öğrenciye burs verildiğini, bu bursların sayılarının arttırılmasına önem verdiğini kaydetti.

Bakan Yılmaz, "FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu darbe girişimine karşı birçok dost Afrika ülkesi dayanışma mesajları göndermiştir. Etiyopya da bunlardan biridir. Etiyopya makamlarına, en üst düzeyde aldıkları FETÖ iltisaklı okulları Maarif Vakfı'na devretme kararından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobeze Workneh de Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya'nın dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkesinin 2025'te dünyanın orta gelirli ülkeler arasında yer almak için geniş çaplı ve genişletilmiş planlar yürüterek 14 yılda çift haneli ekonomik büyümeyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Büyükelçi, Etiyopya'da 2,5 milyon dolardan fazla sermayeyle çeşitli yatırım faaliyetlerinde bulunan 300'den fazla Türk şirketinin bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, Anadolu Ajansının Afrika Haberleri Editörlüğü merkezi ve Afrika Bölge ofisi Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bulunuyor.



