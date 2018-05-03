Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Etiyopya, Port Sudan Limanı'na ortak oluyor

- Etiyopya, Sudan ile Port Sudan Limanı'ndan hisse satın alma, limanın geliştirilmesi ve işletmesine ortak olma konusunda mutabakata vardı

Etiyopya, Port Sudan Limanı'na ortak oluyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Somaliland ve Cibuti'nin ardından Port Sudan Limanı'na ortak olma konusunda Sudan yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ülkenin yarı resmi yayın organı FANA'da yer alan habere göre, Sudan'a resmi ziyarette bulunan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan yönetimiyle Port Sudan Limanı'ndan hisse satın alma, limanın geliştirilmesi ve işletmesine ortak olma konusunda mutabakata vardı.

Başbakana refakat eden Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızla uygulamaya geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Etiyopya'nın bu ortaklık karşılığında Sudan'a ne vereceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

- Cibuti Limanı'nda ortaklığa karşılık şirket hissesi

Sudan'dan önce hafta sonu Cibuti'yi ziyaret eden Başbakan Ahmed'in, Cibuti Limanı'ndan hisse alınması konusunda prensipte anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Cibuti Limanı'ndan alınacak hisseye karşılık Etiyopya'nın Cibuti tarafına devlet şirketlerinden hisse vereceği belirtilmişti.

Somali’nin Somaliland özerk bölgesinde kurulması amaçlanan ve Somali'nin itirazı nedeniyle büyük tartışmalara yol açan Berbera Limanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri şirketi DP World'ün yüzde 51, Somaliland'ın yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 hisseye sahip olacağı geçen aylarda açıklanmıştı.

Denize kıyısı olmayan, yaklaşık 100 milyon nüfuslu Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti Limanı üzerinden yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CibutiEtiyopyaSudan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5