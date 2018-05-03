Etiyopya, Port Sudan Limanı'na ortak oluyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Somaliland ve Cibuti'nin ardından Port Sudan Limanı'na ortak olma konusunda Sudan yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.



Ülkenin yarı resmi yayın organı FANA'da yer alan habere göre, Sudan'a resmi ziyarette bulunan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan yönetimiyle Port Sudan Limanı'ndan hisse satın alma, limanın geliştirilmesi ve işletmesine ortak olma konusunda mutabakata vardı.

Başbakana refakat eden Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızla uygulamaya geçirilmesi için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Etiyopya'nın bu ortaklık karşılığında Sudan'a ne vereceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

- Cibuti Limanı'nda ortaklığa karşılık şirket hissesi

Sudan'dan önce hafta sonu Cibuti'yi ziyaret eden Başbakan Ahmed'in, Cibuti Limanı'ndan hisse alınması konusunda prensipte anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Cibuti Limanı'ndan alınacak hisseye karşılık Etiyopya'nın Cibuti tarafına devlet şirketlerinden hisse vereceği belirtilmişti.

Somali’nin Somaliland özerk bölgesinde kurulması amaçlanan ve Somali'nin itirazı nedeniyle büyük tartışmalara yol açan Berbera Limanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri şirketi DP World'ün yüzde 51, Somaliland'ın yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 hisseye sahip olacağı geçen aylarda açıklanmıştı.



Denize kıyısı olmayan, yaklaşık 100 milyon nüfuslu Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti Limanı üzerinden yapıyor.