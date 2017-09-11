Etiyopya, yeni yıla umut ve korkuyla girdi

ADDİS ABABA(AA) - Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Etiyopya, yeni yılda ülkedeki yoksulluğun son bulmasını umarken, aynı zamanda artan etnik ayrışma için de büyük endişe taşıyor.

Yeni yıl beklentilerini AA muhabirine anlatan otobüs şoförü Akalu Bulcha, ülkede artan etnik ayrışma sebebiyle kaygılı olduğunu söyledi.

Bulcha, "Nereye gidersem gideyim, insanların etnik kimlik bilincini ziyadesinden fazla taşıdığını görüyorum. Huzurumuz ve birliğimiz için dua edeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin Oromo ve Amhara eyaletlerinde geçen yıl çıkan gösterilerde 700'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tutuklanmıştı. Aynı bölgelerde zaman zaman baş gösteren eylemler ve gözaltılar halen gerilimin sürmesine neden oluyor.

Etiyopya, Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki özel şehir yönetiminden ve etnik kökenin esas alındığı 9 farklı eyaletten oluşuyor.

Zengin ve fakir arasındaki uçurum

Yılbaşı alışverişi yapan altı çocuk annesi Etagegn Gemechu, hayat pahalılığından şikayet ederek "Çocukların hepsinin yeni kıyafetlere ihtiyacı var ve ayrıca okul masrafları var. Yeni yılla baş etmek bizim gibi aileler için zor olacak." ifadelerini kullandı.

Memur olan Alemu Gebre, ülkedeki ekonomik büyümenin refaha sebep olmasına rağmen zengin ve fakir arasındaki büyük uçurumu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Kendine özgü takvim ve saat kullanıyor

Etiyopya takvimi eski tabiriyle Habeşe Takvimi, Etiyopya Hristiyanları için de dini takvim olarak kabul ediliyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini 7-8 yıl geriden takip eden Etiyopya takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.

Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteren Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Bu takvime göre, yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'de başlıyor.

Muhabir: Tufan Aktaş,Seleshi Tessema Mulata,Addis Getachew Tadesse