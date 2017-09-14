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Etiyopya'da çöp yığınları bir can daha aldı

- Addis Ababa'daki çöp depolama alanında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti - Aynı bölgede mart ayında da göçük olmuş ve felakette 130'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti

Etiyopya'da çöp yığınları bir can daha aldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki bir çöp depolama alanında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi Halkla İlişkiler Uzmanı Negatu Mammo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin Koshe bölgesindeki çöp depolama alanında göçük yaşandığını, olay sırasında alanda çöp toplayan 2 kişinin de çöp yığınlarının altında kaldığını söyledi.

Göçük altında kalanlardan birisinin yığınların altından kendi çabasıyla çıkmayı başardığını kaydeden Mammo, diğer kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Negatu Mammo, "Çöp toplama alanı artık insan faaliyetlerine kapatılmalı ve bölge kordon altına alınmalı." dedi.

Başkentin çöplerinin toplandığı Koshe'de mart ayında yaşanan göçükte de 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında bölge tahliye edilerek, çevrede yaşayan insanlar şehrin farklı yerlerindeki geçici konaklama merkezlerine götürülmüştü.

Daha önceki yıllarda da küçük çaplı göçüklerin olduğu bölgede yaşayanların çoğu tahliye edilmişse de geçim sıkıntısı çeken yerel halk, hala canları pahasına çöp yığınları etrafında ekmek paralarını aramaya devam ediyor.

Şehirde yaşayan milyonlarca kişinin çöpü, 50 yıldan fazla süredir burada depolanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Addis AbabaçöpKoshe
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