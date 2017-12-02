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Etiyopya’da "diplomatik kermes"

- Başkent Addis Ababa’daki diplomatik temsilcilikler kültürlerini tanıtarak ülkelerine özgü ürünlerin satışını gerçekleştirdi - Satışlardan elde edilen gelirler kimsesiz ve yetim çocuklara bağışlanacak

Etiyopya’da

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’daki diplomatik misyonların gelirlerini hayır işlerinde harcamak için kurduğu diplomatik kermese bu yıl da binlerce kişi katıldı.

Etiyopya Diplomat Eşleri Grubu tarafından başkent Addis Ababa’da kurulan kermeste, yabancı misyonlar kendi kültürlerini tanıttı ve ülkelerine özgü ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Açılan stantlarda hediyelik eşyalardan kıyafete, gıda ürünlerinden sanat eserlerine çok sayıda ürün sergilendi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinin kurduğu stant da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken, pazar alanına kurulan sahnede Türkiye’den gelen Devlet Halk Dansları Topluluğu gösteri yaptı.

Türk kuruluşu temsilcileriyle ülke standında satış yapmaya çalışan Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AA muhabirine, kermesin ülkenin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu belirterek, kilim, lokum ve çay bardağı gibi bazı ürünlerin birkaç saat içinde tükendiğini dile getirdi.

Bu yıl özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla halk dansları topluluğunu getirdiklerini ifade eden Ulusoy, grubun değişik yörelerin oyunlarıyla gün içerisinde 3 farklı gösteri yapacağını söyledi.

Ulusoy, kermesten elde edilen gelirin ise yardım kuruluşları aracılığıyla yetim ve kimsesiz çocuklara bağışlanacağını aktardı.

Kermesteki ziyaretçilerden Güney Koreli Sheri Kim ise yıllardır Etiyopya’da yaşadığını ve her yıl bu pazarı ziyaret ettiğini anlattı.

"Geçen yıl daha da kalabalıktı. Ellerim dolu, birçok ürün satın aldım." diyen Kim, en ilginç bulduğu standın Norveç olduğunu ve buradan somon balığı aldığını belirtti.

Onlarca diplomatik temsilciliğin katıldığı kermes her yıl hem ülke halkının hem de ülkede yaşayan yabancıların büyük ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diplomatik KermesEtiyopyaYardım
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