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Etiyopya'da eyaletler arasındaki sınır kavgası

- Ülkenin Oromo eyaletindeki yönetici ve siyasiler, sınırındaki çatışmalar sebebiyle Somali eyaleti polislerini suçladı

Etiyopya'da eyaletler arasındaki sınır kavgası

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaleti sınırında sınır ihtilafı yüzünden çıktığı belirtilen çatışmaların Somali'deki özel polis kuvvetleri tarafından başlatıldığı ileri sürüldü.

Oromo Eyaleti Sözcüsü Addisu Arega, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki eyaletin sınırında 5 gün önce başlayan çatışmanın sona erdiğini, olaylarda bazı kişilerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Çatışmalara Somali eyaletindeki özel polis kuvvetlerinin sebep olduğunu öne süren Arega, "Çatışmalar halkın birbirine girmesiyle başlamadı. Olaylar Somalili bazı gruplar ve Somali Eyaleti Özel Polis Kuvvetleri tarafından başlatıldı." diye konuştu.

Olayların halkın sağduyusu sayesinde sona erdiğini belirten Arega, yaşananlara yönelik soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Ülkenin muhalif partilerinden Oromo Federal Kongresi Başkan Yardımcısı Mulatu Gemechu ise Oromo ve Somali halkının kardeş olduğunu dile getirdi. Gemechu, çatışmaları iktidar partisi ve federal hükümetin kamuoyunun dikkatini dağıtmak için planlandığını iddia etti.

Hükümetin, geçen yıl patlak veren muhalif gösterilerden bu yana halka verdiği sözleri tutmadığını ve halkın taleplerini karşılamadığını savunan Gemechu, "Hükümet, Somali eyaletinde görevlendirmek üzere özel polis kuvveti eğitti ve onları Oromo'ya göndererek halkın dikkatini dağıtmakla görevlendirdi." dedi.

Gemechu, "Hükümet, ülkede federal bir sistemin olduğunu söylüyor ancak federal sistem kağıt üzerinde. Gerçek pratik, üniter bir devlet." ifadesini kullandı.

- Ordu birlikleri sevk edildi

Etiyopya Hükümeti Sözcüsü Negeri Lencho, bugün yaptığı açıklamada, sınır ihtilafı yüzünden halka saldıran grupların gözaltına alındığını, bölgeye askeri birliklerin konuşlandırıldığını söylemişti. Lencho, olaylar yüzünden yaklaşık 600 kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını ve yerinden olanların Harar şehrinde misafir edildiğini aktarmıştı.

Ülkenin Oromo ve Somali eyaletleri sınırında çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Son olarak iki eyaletin yöneticileri, ihtilafların çözümü kapsamında nisan ayında ikili anlaşma imzalamıştı.

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EtiyopyaOromo
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