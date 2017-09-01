Etiyopya'da Kurban Bayramı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da yaşayan Türk vatandaşları, bayram namazını kılmak ve bayramlaşmak için buluştu.

Başkent Addis Ababa'daki Din Hizmetleri Müşavirliğinin mescidinde toplanan vatandaşlar önce bayram namazını kıldı, ardından da birbirleriyle bayramlaştı.

Bayram namazını kıldıran Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar, hutbede kurban ve hac ibadetinin önemine değinerek, bayramda fakir ve muhtaçların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Hutbenin sonunda herkesin bayramını tebrik eden Acar, "Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin ve alemi İslam'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın makbul, bütün kardeşlerimizin haccının mebrur, günahlarımızın mağfur, bayramlarımızın mesrur olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Namaza katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da tek tek vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlar namazın ardından sohbet ederek birlikte kahvaltı yaptı.

Etiyopya'da tekstil, mobilya, altyapı inşaatı ve ulaşım alanlarında hizmet veren şirketlerde çalışan binlerce Türk vatandaşı yaşıyor.