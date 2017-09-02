Etiyopya'da TDV'den 120 bin aileye kurban yardımı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk hayırseverlerin bağışladığı yaklaşık 30 bin hisse kurbanla Etiyopya'da 120 bin ailenin sofrasını bereketlendiriyor.

Etiyopya'nın 8 farklı bölgesinde kurban dağıtım faaliyetlerine başlayan TDV, büyük gıda krizinin yaşandığı ülkede bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, vakfın çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 30 bin hisse kurbanı 120 bin aileye ulaştıracaklarını söyledi.

Sezgin, "Amacımız insanlara sadece et dağıtmak değil, onlara bayram sevincini yaşatmak ve dualara ortak olmak." dedi.

Mekke'den hicret eden Müslümanları bağrına basan bu topraklara vefa borcu hissettiklerini dile getiren Sezgin, nüfusunun yarıya yakını Müslüman ülkede daha fazla kurban kesmeye karar verdiklerini belirtti.

Kurban kesimlerinin modern bir tesiste ve hijyenik koşullarda yapıldığını vurgulayan Sezgin, "Dukem bölgesindeki bir mezbahanede 6 veteriner görev yapıyor. Hayvanlar sağlık taramasından geçiriliyor ve buna göre kesimine karar veriliyor." diye konuştu.

- Kurban paketlerini büyükelçi dağıttı

Vakfın, Oromo eyaletine bağlı Sebeta bölgesinde gerçekleştirdiği kurban dağıtımına Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının sadece bu bölgede 8 bin hisse kurban dağıtımı yaptığını söyleyen Ulusoy, Türk Kızılayı ile çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun ülkede faaliyet yürüttüğünü ve Etiyopya'da bu çalışmaların yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ulusoy, "Türk halkının her zaman Etiyopya halkıyla omuz omuza, onların yanında olduğunu bu vesileyle bir kez daha göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, TDV'nin kurban kesimi yaptığı mezbahaneyi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vakıf bu yılki program kapsamında, Türkiye'den gelen görevli ve gönüllüler nezaretinde Addis Ababa şehri, Oromo, Afar ve Harar gibi eyaletlerde kurban paketi dağıtıyor.

TDV, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi gerçekleştiriyor.