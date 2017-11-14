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Etiyopya'da yolcu minibüsü devrildi: 21 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Etiyopya resmi haber ajansı ENA'nın yayımladığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray...

Etiyopya'da yolcu minibüsü devrildi: 21 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya resmi haber ajansı ENA'nın yayımladığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinin Atsbi Wenberta bölgesinde, içerisinde 34 kişinin olduğu bir yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Bölgedeki Trafik Komiseri Gebremedhin Nrea, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün aslında 27 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer, oluş nedeni araştırılan kazanın kapasitenin üzerinde yolcu olmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

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EtiyopyaTrafik KazasıYolcu Minibüsü
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