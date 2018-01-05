Etiyopya'daki çatışmalar 14 bin çocuğu ailelerinden kopardı

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Gillian Mellsop, ülkenin Oromiya ve Somali eyaletlerindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 14 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Mellsop, iki eyalet sınırındaki güvenlik durumunun halen dengesiz ve öngörülemez olduğunu belirterek, 14 bine yakın çocuğun çatışmalar sebebiyle ailelerinden ayrıldığını anlattı.

Mellsop, 5 yaşın altındaki yaklaşık 120 bin çocuk ile 20 bin hamile ve emziren kadının acil gıda yardımı ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, bu kişilerin çocuklarının kamplarda hayat mücadelesi verdiklerini kaydetti.

- 85 bin çocuk okula gidemiyor

Mellsop, iç göçe maruz kalan ilkokul çağındaki yaklaşık 85 bin çocuğun da eğitimden mahrum kaldığını dile getirdi.

UNICEF’in krize müdahalede hükümetle hareket ettiğini, ayrıca sağlık, temizlik, barınma ve, gıda alanlarında yardım çalışması yaptığı bilgisini veren Mellsop, sadece UNICEF’in yürüttüğü yardım çalışmaları için yaklaşık 30 milyon dolara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Hükümet yetkilileri ise çatışmalar sebebiyle şimdiye kadar yaklaşık 850 bin kişinin yerinden olduğunu belirtti.

İki eyalet sınırındaki çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor. Eylül ayında eyalet polisi ve yöneticilerinin de çatışmalara müdahil olduğu iddiası nedeniyle olaylar büyüyerek gösteri ve çatışmalara yol açmıştı.

Etnik gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle eyaletleri dışında okuyan üniversite öğrencilerinin kayıtları kendi eyaletlerindeki üniversitelere alınmıştı.

Yerinden olan halkın büyük bölümü, sınır bölgelerinde kurulan derme çatma kamplarda yaşamaya çalışıyor.