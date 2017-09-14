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Etiyopya'daki çatışmalarda 18 kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaletlerinde bazı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Oromo Eyaleti Sözcüsü Addisu Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların,...

Etiyopya'daki çatışmalarda 18 kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın Oromo ve Somali eyaletlerinde bazı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oromo Eyaleti Sözcüsü Addisu Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların, Somali eyalet polisinin bölgede seyahat eden bazı Oromolu liderleri tutuklayıp işkence ederek öldürmesi sonrası başladığını belirtti.

Halkın, Oromolu liderlerin öldürüldüğünü duymasının ardından sokaklara döküldüğünü ifade eden Arega, ardından bazı gruplar arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

Arega, olaylarda 6 Oromolunun ve 12 Somalilinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan çatışmalardan sonra evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce ailenin ise Harar şehrine gittiği öğrenildi.

Etiyopya Hükümeti Sözcüsü Negeri Lencho, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eyaletlerdeki bazı grupların halka saldırdığını ve güvenliğin sağlanması için bölgeye askeri birliklerin konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Oromo ve Somali eyaletleri sınırında yaşayan çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşandığı biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaOromoSomali
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