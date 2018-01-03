Etiyopyalı lösemili çocuklar TİKA ile güldü

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'daki bir hastanede lösemili çocukların tedavi gördüğü servise malzeme yardımı yaptı, dağıttığı hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

TİKA, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın Tikur Anbessa Hastanesinin Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji Servisine çok sayıda tekerlekli sandalye, yatak ve hastane malzemesi bağışladı.

Malzemelerin teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Addis Ababa Ofisi Koordinatör Yardımcısı Burak Özden, hasta çocukların yüzündeki mutluluğu görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.



TİKA'nın dünya genelinde son 6 yılda 360 sağlık merkezinin koşullarının iyileştirilmesi için çalışma gerçekleştirdiğini belirten Özden, bu projenin hastaneyle yapılan ilk işbirliği olduğunu ancak son olmayacağını dile getirdi.

Özden, "TİKA hastanedeki diğer departmanların koşullarının iyileştirmesi için de katkıda bulunmaya hazır." diye konuştu.



- 70 bin lösemili çocuk var



Törende konuşan Klinik Servisi Direktörü Dr. Yirgu Gebrehiwot, ülkede lösemi hastalarının tedavi olacağı az sayıda merkez olduğunu söyleyerek ülke genelinde 70 bin çocuğun bu hastalıktan muzdarip olduğunu belirtti.



Gebrehiwot, lösemili çocukların tedavisi için gelecekte yürütülecek projelerde TİKA'dan daha fazla destek beklediklerini söyledi.



- Lösemili çocuklar için sadece iki merkez var



Yardım teslimine katılan hasta çocukların aileleri ise törende büyük zorluklar çektiklerini anlatarak katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkür etti.



Ebeveynlerden Addis Tefera, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğunu tedavisi için bu hastaneye geldiğini belirterek "Çocuğumun bacaklarından birini aldılar ama en azından kızım hala hayatta." diye konuştu.



Etiyopya'da lösemili çocukların tedavisi için hizmet veren iki sağlık merkezinden biri olan hastanede yardım malzemelerinin teslimi sonrasında TİKA çalışanları çocuklara çeşitli hediyeler ve oyuncaklar dağıttı.



- "Türk sağlık sektörünü Etiyopya'da görmeyiz arzuluyoruz"



Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye ve Etiyopya ile sağlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara geçen yıldan bu yana hız verildiğini söyledi.

Ulusoy, "Etiyopya Sağlık Bakanı görüşmemizde Türk tıbbi malzeme ve ilaçlarını Etiyopya'da daha çok görmeyi arzu ettiklerini belirtti. Ben de bu sektörde faaliyet gösteren firmaları Etiyopya'da daha çok görmeyi arzuladığımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



