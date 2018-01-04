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Etiyopyalı muhaliflerden "terörle mücadele yasası değişsin" çağrısı

- Muhalif partiler, ulusal uzlaşının sağlanabilmesi için terörle mücadele yasasının değişmesini istedi

Etiyopyalı muhaliflerden

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı muhalif partiler, hükümetin ülkedeki tutuklu siyasi parti üyelerini serbest bırakma yönünde aldığı kararı olumlu karşılarken ulusal uzlaşının sağlanabilmesi için terörle mücadele yasasının değişmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede geçen yıldan bu yana sürdürülen ulusal diyalog görüşmelerine katılan 11 muhalefet partisinin yöneticileri başkent Addis Ababa’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu, hükümetten hiçbir şart olmadan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ettiklerini ve yaşanan sorunların temelinde terörle mücadele yasasının olduğunu kaydetti.

“Hükümet, karşıt görüşteki insanların hapse atılmasına yol açan gaddar terörle mücadele yasasını değiştirmeli.” diyen Awelu, yasa yüzünden çok sayıda insan hakları aktivisti ve gazetecinin sadece fikirlerini açıkladıkları için hapse atıldığını söyledi.

Awelu, hükümetin dün siyasi tutukluları serbest bırakma kararının muhalefetin baskıları sonucu alındığını dile getirdi.

Başbakan Hailemariam Desalegn, dün yaptığı açıklamada, tüm siyasi tutuklulara karşı yöneltilen suçlamaların düşeceğini, siyasi tutukluların kaldığı ve işkencelerle anılan Maekelawi Hapishanesi’nin kapatılarak müzeye dönüştürüleceğini ifade etmişti. Desalegn, “Yargılanan tüm siyasi mahkumlar ve tutuklular serbest kalacak.” diye konuşmuştu. Ancak daha sonra Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede siyasi mahkum olmadığını ve başbakanının “tutuklu siyasi parti üyelerini” kastettiği belirtilmişti.

Etiyopyalı muhalif gruplar ve insan hakları örgütleri, sık sık hükümeti muhalif siyasilere yönelik insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
DesalegnEtiyopyaMuhalefetTutuklu
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