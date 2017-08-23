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Etiyopyalı öğrenci Varşova'da ırkçı saldırıya uğradı

- Polonya'da en az iki haftada bir nefret suçu işleniyor

Etiyopyalı öğrenci Varşova'da ırkçı saldırıya uğradı

VARŞOVA (AA) - Polonya'da Etiyopyalı bir üniversite öğrencisi sokak ortasında ırkçı hakaretlerde bulunan bir adamın saldırısına uğradı.

Polis Sözcüsü Anna Kedzierzawska, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Etiyopya vatandaşı 29 yaşındaki Salomon Demissie'nin dün akşam, başkent Varşova'da evine dönerken yolda bir kişinin fiziksel saldırısına uğradığını bildirdi.

Polonya vatandaşı olan 31 yaşındaki erkek saldırganın, olay sırasında Demisse'ye ırkçı hakaretlerde bulunduğunu kaydeden Kedzierzawska, adli makamların olayı nefret saldırısı kapsamında soruşturduğunu belirtti.

Kedzierzawska, gözaltına alınan saldırganın kanında yüksek miktarda alkol tespit edildiğini dile getirdi.

Polonya'da nefret saldırıları son zamanlarda giderek yaygınlaşırken Kamu Denetçisi Adam Bodnar da ülkede en az iki haftada bir nefret suçu işlendiğine ve bunların büyük bölümünün Müslüman veya Arap görünümlü kişileri hedef aldığına dikkati çekiyor.

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