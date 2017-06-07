Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Etiyopyalı vekiller Türk fabrikalarını ziyaret etti

- Etiyopya Meclisi Doğu Avrupa Dostluk Grubu üyesi vekiller ülkedeki Türk fabrikalarını ziyaret etti

Etiyopyalı vekiller Türk fabrikalarını ziyaret etti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı bir grup milletvekili başkent Addis Ababa ve çevresindeki Türk fabrikalarına ziyaret düzenledi.

Etiyopya Meclisi Doğu Avrupa Dostluk Grubu üyesi vekiller "Ayka Tekstil" ve "BMET Kablo" fabrikalarını ziyaret ederek, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Milletvekillerine Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da eşlik etti.

Sebbeta bölgesinde bulunan BMET Kablo'nun Genel Müdürü İhsan Büyükmıhçı, vekillere ülkede döviz ve enerji konularında ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'ye ve Afrika'nın farklı bölgelerine Etiyopya'da ürettikleri kabloları sattıklarını belirten Büyükmıhçı, yerel pazarda da satışlarını artırdıklarını kaydetti.

Büyükelçi Ulusoy da şirketin geçen ekimde bölgedeki gösteri ve şiddet olayları sırasında büyük zararlar gördüğünü ancak üreticilerin büyük bir motivasyonla yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Etiyopyalı Milletvekili Girma Mokonene, beklediklerinden daha fazla şey gördüklerini belirterek, yaşanan sıkıntıları endüstri komisyonuna iletecekleri sözünü verdi.

Afrika'nın en büyük kablo fabrikası olan BMET Kablo, 75 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu.

2013 yılında Etiyopya'da faaliyetlerine başlayan BMET'de yaklaşık 900 kişi çalışıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BMETEtiyopya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5