Etiyopyalılar bavul ticaretinde rotayı Türkiye'ye çevirdi

ADDİS ABABA (AA) - Türk ürünlerine yoğun ilginin olduğu Etiyopya’da son yıllarda İstanbul merkezli bavul ticaretinde önemli artış gözleniyor.

Türk tekstil ürünlerinin Afrika’daki önemli pazarlarından biri olan ülkede esnaf, gelirini Türkiye’den bavullarla getirdikleri ürünlerle sağlıyor.



Sıklıkla İstanbul’a seyahat eden ve Merter, Osmanbey, Laleli ve Mahmutpaşa gibi semtlerden alışveriş yapan tüccarlar, satın aldıkları ürünleri ülke pazarında 5 -10 katı fiyata satıyor.

Bavul ticaretinden kazandıkları paralarla yıllar içinde işlerini büyütenler ise toptan ve perakende satış noktalarının sayısının artırarak Türkiye’den Etiyopya'ya ithalat yapmaya başlıyor.



Etiyopya’daki döviz sıkıntısı nedeniyle ticaretin vazgeçilemeyen yollarından biri olan bavullar ve çantalar, Türkiye’ye giren döviz miktarının artmasında ve ticaretin canlanmasında önemli rol oynuyor.



Türkiye’ye vize için başvuran Etiyopyalıların sayısı her geçen gün katlanırken, son aylarda inanç ve sağlık turizmi için Türkiye'ye seyahat edenlerde de ciddi artış var.

- Üniversite birinci sınıfta bavul ticaretine başladı

Başkent Addis Ababa'nın Piazza bölgesinde erkek takım elbiseleri satan bir mağaza işleten 30 yaşındaki İbrahim Ahmed, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldan bu yana bavul ticareti yaptığını söyledi.

Türkiye’ye ilk olarak eğitim için gittiğini belirten Ahmed, bavul ticaretine öğrenciyken yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle başladığını anlattı.



Ahmed, “Öğrenci olduğum sırada bazen burslar yatmıyor, ailemden de para gelmiyordu. Kaça alırsam kaça satarım diye düşünüyordum. Merter, Osmanbey ve Laleli’ye gittim, fiyatları öğrendim. Etiyopya'ya gelirsem ne kadar satarım diye düşünmeye başladım. Sonra da bu işe atıldım.“ diye konuştu.



Yıllarca bu işi yaptıktan sonra işlerini büyüttüğünü ve bugün 5 mağazası olduğunu ifade eden Ahmed, ülkedeki küçük esnafın çoğunun bu yöntemi kullanarak para kazanmaya çalıştığını hatırlattı.



- “Çin mallarını Türk malı diye satıyorlar “



Etiyopya’da Türk mallarına çok fazla ilgi olduğunu ve tekstilde ağırlığın Türk ürünlerinden oluştuğunu söyleyen Ahmed, “Bazen Çin mallarını da Türk malı diye piyasada satıyorlar.” dedi.



Ahmed, vize almanın eskisine nazaran çok daha kolay olduğunu bundan ötürü şu anda çok sayıda esnafın Türkiye’ye gidip mal almak için sıraya girdiğini dile getirdi.



- Alışveriş merkezi sadece Türk malı satıyor



Başkentin ticari merkezlerinden Merkato’da kadınların alışveriş yaptığı önemli noktalardan biri olan Yirga Hayle Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalarda yalnızca Türk malları satılıyor.



Burada mağaza işletmeciliği yapan ve adını vermek istemeyen bir satıcı Laleli ve Mahmutpaşa’dan 2 ila 8 dolara aldığı elbiseleri 15-20 dolar arasında fiyatlardan sattığını anlattı ve belli aralıklarla İstanbul’a giderek ucuz ürünleri almayı tercih ettiğini ifade etti.

- "Mağazaların yüzde 80'i Türk malıyla dolu"

Etiyopya’daki İstanbul-Addis Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü Süleyman Hüseyin, ülkesinden Türkiye’ye gidenlerin sayısında son yıllarda “muazzam” bir artış görüldüğünü dile getirerek, “Ticaretin yanı sıra yaz turizmi ve sağlık turizmi alanlarında da büyük bir artış meydana geldi.” diye konuştu.



“Artık çok büyük mağazalar bile ülkede yaşanan döviz sıkıntısı yüzünden bavul ticaretine başladı.” diyen Hüseyin, Etiyopya’da tekstil mağazalarındaki ürünlerin yüzde 80’inin Türk mallarından oluştuğuna dikkati çekti.



Etiyopya ve Türkiye arasındaki köprü olacak acenteler olmadığı ve çok fazla reklam yapılamadığı için sağlık turizminin önceki yıllarda gelişemediğine işaret eden Hüseyin, "Etiyopya halkı önceden daha çok Tayland ve Hindistan’a gidiyordu." diye konuştu.



Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, iki ülke arasında son yıllarda ticaret hacminde hızlı bir büyüme yaşanırken, 2000 yılında yaklaşık 27 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2017’nin ilk 11 ayında 347,8 milyon dolara yükseldi.

