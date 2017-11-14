Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Wells Fargo Hayriye Karadeniz emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Etiyopya’nın başkentinde çöp tepeleri oluştu

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa caddelerinde çöp kamyonlarına ödeme yapılmayınca atıklar birikti.

Etiyopya’nın başkentinde çöp tepeleri oluştu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da çöp kamyonlarının 9 gün boyunca çalışmaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında çöp tepeleri meydana geldi.

Başkent sakinleri çöp yığınlarından yayılan pis koku ve görüntüden şikayet ederken, sorunun çöp kamyonlarına ödeme yapılmaması olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Addis Ababa Katı Atık Yönetimi Ofisi Genel Müdürü Yardımcısı Masresha Takele, yönetimde yaşanan aksaklıklardan dolayı 9 gün boyunca çöp kamyonlarının ve buldozerlerin çalışmadığını söyledi.

Kurumda çöp toplama araçlarına yapılan ödemelerden sorumlu kişinin, ülkedeki son yolsuzluk davası kapsamında gözaltına alındığını belirten Takele, ödemeler konusunda başka bir kişinin yetkilendirildiğini kaydetti.

"Çalışmalar başladı ama biriken çöplerin toplanması biraz vakit alacak"

Takele, "Ödeme problemini çözdük ve şu an çöp kamyonları çalışmaya başladı ancak biriken çöplerin toplanması biraz vakit alacak." ifadesini kullandı.

Caddelerde biriken çöp tepelerinden rahatsız olan sakinler ise durumun hastalığa sebep olabileceği için endişeli olduklarını dile getirdi.

Menen bölgesindeki çöp alanı yakında ayakkabı satıcılığı yapan ve ismini vermek istemeyen yerel sakin, "Çöp sebebiyle sineklerle baş etmeye çalışıyoruz. Koku sebebiyle bazı arkadaşlar burada satış yapmaktan vazgeçti." diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı başkentteki çöp toplama sistemi mahallelerdeki çöp toplayıcıları ve Addis Ababa Şehir Yönetimi'nin iş birliğinde ilerliyor.

Muhabir: Tufan Aktaş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çöpçöp Tepeleriçöp YığınlarıDünyaEtiyopya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5