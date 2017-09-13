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Etiyopya'nın Somali-Oromo sınırına asker konuşlandırıldı

- Ülkenin Somali ile Oromo eyaletleri sınırındaki çiftçiler arasında artan çatışmalar üzerine bölgeye ordu birlikleri gönderildi

Etiyopya'nın Somali-Oromo sınırına asker konuşlandırıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Hükümeti Sözcüsü Negeri Lencho, ülkenin Somali eyaleti ile Oromo eyaleti sınırında şiddetlenen çatışmalar sebebiyle bölgeye ordu birliklerinin sevk edildiğini duyurdu.

Lencho, ulusal basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın iki eyaleti Somali ile Oromo'nun sınır bölgesinde yaşayan halk arasında artan arazi anlaşmazlıkları nedeniyle ölenlerin olduğunu ve yaklaşık 600 kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydeden Lencho, yerinden olan bölge sakinlerinin şu anda Harar şehrinde misafir edildiğini aktardı.

Lencho, "Federal hükümet, eyaletlerle sorunun çözümü için mücadele ediyor. Bölgeye ordu birlikleri yerleştirildi ve silahsızlandırma önlemleri alınıyor." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan ve ismini vermek istemeyen Harar kent sakini, bölgeye çok sayıda askeri birliğin konuşlandırıldığını doğruladı ve toplu taşıma araçlarının çalışmayı durdurduğunu dile getirdi.

Ülkenin söz konusu bölgesinde çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Son olarak iki eyaletin yöneticileri ihtilafların çözümü kapsamında nisan ayında ikili anlaşma imzalamıştı.

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