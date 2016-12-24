"Etkili Öğretmen-1" Çalıştayı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, "Öğretmenler geleceği inşa eder ve geleceğin mimarlarıdır ancak biz biliyoruz ki öğrenciyi inşa etmezler. Bizim en temel vazifemiz; kendilerini inşa etmelerinde onlara yol göstermek." dedi.

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), İstanbul Bilim Koleji ve Sabahattin Zaim Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen "Etkili Öğretmen-1 Çalıştayı", İstanbul Bilim Koleji Aliya İzzetbegoviç Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Çalıştayın açılında konuşan Eryarsoy, müdürlük olarak bu yıl sanat, bilim, edebiyat, bilim alanlarında "Öğretmen Akademileri" adlı 6 ay sürecek bir program başlattıklarını hatırlattı.

Öğretmenleri en temel özne olarak gördükleri için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Eryarsoy, "Öğretmenler geleceği inşa eder ve geleceğin mimarlarıdır ancak biz biliyoruz ki öğrenciyi inşa etmezler. Bizim en temel vazifemiz; kendilerini inşa etmelerinde onlara yol göstermek, ışık olmak, yanında olmak ve onların destekçileri olmak. Bunu gerçekleştirebilirsek inanıyoruz ki, çok daha güzel günlerde buluşacağız. Bu anlamda bu organizasyonda da emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.





- İGEDER'den eğitimcilere destek

İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özkan da bir eğitimcinin, kültür aktarıcısı, ülkenin iyiliği ve manevi değerlerini bilimin içerisinde geleceğe taşıyan bir köprü olduğunu söyledi.

Rahmetli öğretmen Nurettin Topçu'nun, "Bir mektebi inşa eden bir milleti inşa eder. Mektebi olmayanın milleti olmaz." sözünü hatırlatan Özkan, bu sözün bu yıl sloganları olduğuna işaret etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitimsel faaliyette bulunduklarından bahseden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İGEDER olarak Nurettin Topçu, Mahir İz gibi eğitimde iz bırakan şahsiyetlerin hayatından günümüze transferler yapmaya çalışıyoruz. Eğitimcilerin önünde model şahsiyetlerin olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Dernek olarak da il il dolaşarak eğitimcilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz atölye çalışmaları da aslında bir farkındalık ve bir heyecan paylaşımıdır. 14 Ocak'ta ideal mektep ve ideal okulun nasıl olması gerektiğini konu alan çalıştayı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezinde yapacağız."

İstanbul Bilim Koleji Kurucu Başkanı Vedat Toy ise koleyin kuruluşunu anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından "İz Bırakan Öğretmenler" paneli gerçekleşti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'ın moderatörlüğünde yapılan panelde konuşmacılardan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Yrd. Doç. Dr. Emin Işık, tarihte iz bırakan eğitimcilerden Nurettin Topçu ve Mahir İz'le ilgili sunum gerçekleştirdi.

Panelin ardından çalıştayda, "Etkili Sunum Teknikleri", "Etkinliklerle Değerler Eğitimi", "Sosyal Medyanın Bilinçli Kullanımı", "İletişimde Beden Dili, Liderlik ve Takım Yönetimi", "Etkili Sınıf Yönetimi", "Akıl Oyunları", "Eğitimde Drama", "Çözüm Odaklı Koçluk", "Öğrencilerde Davranış Takibi" konularda atölye çalışmaları yapıldı.