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"Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenleri korkutmuşlar"

- Zonguldak'ta FETÖ/PDY kapsamında, aralarında eski katip ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 8'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi - Sanıklardan M.A: - "Genel olarak olarak etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlere karşı diğer tutuklular tarafından olumsuz tutum ve davranışlar vardır. Görülen rüyalardan bahsedilmektedir. Örneğin, 'Cezaevi koridorlarında aksakallılar kılıçlarıyla dolaşıyor. Etkin pişmanlıktan yararlananları kılıçlarıyla öldürüleceği' söyleniyordu" - "Bazen de 'Bütün işlerin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin üzerine kalacağı, suçu kabul etmeyenlerin zaten aleyhlerinde delil olmadığından serbest kalacağı yönünden' söylemler olurdu" - Tutuksuz sanık R.O.K: - "Ben cezaevinde kaldığım sürede FETÖ/PDY tutuklularına Keloğlan masalları okuyordum. Bu görev bana verilmişti. O masallar okunmadan kimse uyumazdı. Herkes benim okumamı beklerdi"

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıYargılanmaZonguldak
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