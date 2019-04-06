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Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı

- Michelin Grubu çatısı altında lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, “Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı” kapsamında çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle buluştu

Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı
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İSTANBUL (AA) - Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 46 ilinde 140’tan fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, “Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı” kapsamında çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle bir araya geldi.

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı kapsamında çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle buluştu.

“Gelişime Devam” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılına ilişkin hedef ve stratejiler paylaşıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, 2018’de önemli projelerin altyapısının tamamlandığını belirterek, bu yıl odaklanacakları çalışmalar arasında yer alan “dijital dönüşüm projesi” hakkında bilgiler verdi.

Müşteri yolculuğunu geliştirmek, bununla birlikte servis noktalarını daha verimli hale getirmek için teknolojiye ve müşteri beklentilerine ayak uydurmanın önemini aktaran Penalba “Müşteri beklentileri ve teknoloji sürekli gelişiyor, değişiyor. Biz de bu beklentileri karşılamak için dijital dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bu sayede müşterilerimize ve franchise noktalarımıza sunduğumuz servis deneyimini optimize etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Penalba, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 50 yeni servis noktasının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye potansiyeline her zaman güvendiğimiz bir ülke oldu. Bize güvenen franchiseelerimizden, iştiraki olduğumuz Michelin Grubu’ndan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle, perakende ve filo müşterilerimiz tarafında öncelikli olarak tercih edilen servis ağı olmayı hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’deki büyümemizi sürdürmeyi ve servis noktası sayımızı beş yıl içinde 200’e çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.



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6. Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı
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