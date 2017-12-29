ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Europass Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Europass Video Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

MYK'den yapılan yazılı açıklamada, Europass dokümanlarının, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayanların gönüllü kullanımına açık olan ve onların nitelik ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerine yardımcı olmayı amaçlayan yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan dokümanlar klasörü olduğu belirtildi.

Türkiye'de MYK'nin Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi" olarak 2008 yılında görevlendirildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"MYK Ulusal Europass Merkezi, Europass dokümanlarının bilinirliğini ve kullanımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İkinci Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri arasında yer alan 'Europass Hikayeni Anlat' temalı video yarışması düzenlendi. MYK bünyesinde oluşturulan kurul tarafından yapılan değerlendirmede, birincilik ödülüne 'Europass Nedir?' isimli videosuyla Yavuz Özer, ikincilik ödülüne 'Kendini Anlat' isimli videoyla Furkan Erbaş ve üçüncülük ödülüne 'Herkes İçin Europass' isimli videosuyla Aytaç Uzunlaş layık görüldü. Dereceye girenlere ödüllerini MYK Başkanı Adem Ceylan takdim etti."