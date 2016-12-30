Europass Video Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Europass Merkezi'nin düzenlediği Europass Video Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kurum merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Europass dokümanlarının Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık, sahip oldukları nitelikleri ve yeterlilikleri daha iyi göstermelerine yardımcı olmayı amaçlayan belgeler olduğunu söyledi.

Ceylan, Europass belgelerinin kullanıcıların kendilerinin doldurabileceği Europass Özgeçmiş ve Europass Dil Pasaportu ile yetkili kurumlar tarafından doldurularak verilen Europass Sertifika Eki, Europass Diploma Eki ve Europass Hareketlilik olmak üzere 5 belgeden oluştuğunu anlattı.

Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun, Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi" olarak 2008'de görevlendirildiğini belirten Ceylan, "Europass sistemini öğrencilerimize ve mezunlarımıza anlatmak için sistemi anlatan bir video yarışması düzenledik. Bu manada gençlerimiz tarafından hazırlanan 15 video kuruma gönderildi. Bunların her birisi tabii ayrı bir değer, ama seçici kurul çeşitli kriterler suretiyle değerlendirme yaptı, ilk üçe giren arkadaşlarımızı küçük de olsa bir ödülle buluşturmayı arzu ettik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yarışmada birinci seçilen Burak Durmuş, ikinci Arif Taşpınar ve üçüncü Batıkan Gökmen'in Europass'ı anlattıkları kısa video görüntüleri izlendi.

Daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Ceylan tarafından yarışmaya girenlere ödül paketleri verildi. Diğer yarışmacılara da hediye paketi takdim edildi.







