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Europol'den "internetten uyuşturucu satışı" raporu

LAHEY(AA) - Avrupa'da, internetten uyuşturucu satışının en çok Almanya'dan yapıldığı bildirildi. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA), "internetten uyuşturucu...

Europol'den

LAHEY(AA) - Avrupa'da, internetten uyuşturucu satışının en çok Almanya'dan yapıldığı bildirildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA), "internetten uyuşturucu satışı" konusunda hazırladığı rapora göre, 2011-2015 yılları arasında 26,6 milyon avro ile internetten uyuşturucu satışı en çok Almanya'dan yapıldı.

Raporda, internetten uyuşturucu satışının, Almanya'dan sonra ikinci sırada 20,3 milyon avro ile İngiltere'de ve üçüncü sırada ise 17,9 milyon avro ile Hollanda'da yapıldığı belirtildi.

Europol Müdürü Rob Wainwright, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı olan internetten satış sayfalarının deşifre edilmesi sonrasında internetten uyuşturucu satış ticaretinin tekrar hızlı şekilde organize olarak yeni yasa dışı sayfalar açtıklarını söyledi.

Wainwright, bunun önlenmesi için Avrupa Birliği (AB) düzeyinde birlikte çalışmanın ve bilgi alışverişinde bulunmanın gerekli olduğunu savundu.




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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol)Internetten Uyuşturucu SatışıRapor
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