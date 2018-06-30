Ev hanımıydı, devlet desteğiyle besici oldu

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan kadın, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Cennet Duruel (34), televizyonda gördüğü Genç Çiftçi Projesi'ne 2016'da başvurarak 6 büyükbaş hayvan hibesi aldı.

Üretimi artırarak büyükbaş hayvan sayısını 16'ya çıkartan Duruel'in en büyük destekçisi eşi Ahmet Duruel oldu. Bir yandan ev işleriyle uğraşan Cennet Duruel, diğer yandan da eşinin desteğiyle hayvanlarını besleyip sütünü satarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Cennet Duruel, AA muhabirine, Genç Çiftçi Projesi'ni televizyonda bir haberde gördüğünü ve başvuru yaptığını söyledi.

6 büyükbaş hayvanla başladığı işini büyütmek istediğini belirten Duruel, "Allah razı olsun devletimizden. Artık üretimi çoğaltmaya çalışıyoruz. İşimiz yürüyor. Eşime destek amacıyla giriştim bu işe. Baktım ki katkılarım oluyor, artık daha da büyütmek istiyorum. Eşim de destek çıktı bana. Buzağıları oluyor, emzirme aşamaları çok heyecanlı. Herkese tavsiye ederim." dedi.

- "Devletimizde destek oldu büyütmeye gayret ettik"

Devletin bu projeyle çiftçiye büyük destek sağladığını anlatan Duruel, şöyle konuştu:

"Bu işe başlarken hiç endişelenmedim. Daha önce küçük çaplı yapıyorduk zaten. Devlet de böyle bir imkan sunduğu için daha çok sevindik. Bu kadar malımızın olacağını düşünemiyordum. Çok sevindik buzağılarımız oluyor. Onların heyecanı bir başka. Devletimize çok duacıyız. Çocuklarım buzağılara süt içiriyor, çok keyifli oluyor. Köydeki insanların böyle şeyler yapmasını tavsiye ederim. Çok gururlu, sevinçli ve heyecanlıyım. Yaptıkça yapasım geliyor. Herkesin bu imkanlardan faydalanmasını isterim."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş da Cennet Duruel'in "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalandığını ve gayretli bir çalışma neticesinde güzel sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Bakanlık olarak Niğde'de proje kapsamında 3 yılda 16 milyon liralık destek sağladıklarını kaydeden Baş, "3 yılda 280 çiftçimize büyükbaş hayvan desteği verdik. Çalışan, gayret eden, Bakanlığımızın desteğini de alarak başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Bu kardeşimiz ailesinin geçimine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Kardeşimizi tebrik ediyorum." dedi.