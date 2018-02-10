Ev hanımlarının emekleri Sevgililer Günü hediyesine dönüştü

İSTANBUL (AA) - Marifetli Eller Kurtköy Grubu'nca "Sevgililer Günü" konseptiyle düzenlenen, 60'a yakın kadının evlerinde el emeğiyle ürettiği ürünleri satışa çıkardığı "Marifetli Eller Alışveriş Günleri" etkinliği başladı.

Pendik'teki Atlantis AVM'de düzenlenen etkinlikte 60'a yakın ev hanımı, kendilerine özel stantlarda evlerinde ürettikleri ürünleri, ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Ev hanımlarının özel tasarımlarıyla ortaya çıkardıkları takı ve kıyafetler, cilt bakım ürünleri, çanta gibi hediyeliklerin yanı sıra, özel konseptli pastalar ve gıda ürünleri festival kapsamında tüketiciyle buluştu.

Sevgiler Günü konseptli alışveriş günleri etkinliği, 14 Şubat öncesi sevgililer için hediye arayanlara alternatifler sundu.

Sanatçıların sahneye çıkacağı, dans şovlarının ve çocuklara özgün etkinliklerin gerçekleştirileceği alışveriş günlerinin açılışına bazı siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve STK'ların yetkilileri de katıldı.

Etkinlik yarın akşam sona erecek.





- "Çalışmayan kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunuyor"

Marifetli Eller Kurtköy Grubu Kurucu Başkanı Vildan Güngör, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle, ev hanımlarının kendi ekonomilerine katkıda bulunmasını ve onların girişimci ruhlarını açığa çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Güngör, "Ev hanımları evlerinde çok güzel tasarımlarla özgün ürünler ortaya çıkarıyor. Bizler de bu özgün tasarımların heba olmaması için böyle bir etkinlik düşündük. Etkinlik sayesinde çalışmayan kadınlarımız bir nebze de olsun aile ekonomilerine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Festivalde tüketiciler için birbirinden güzel alternatifler bulunduğunu aktaran Güngör, "Bu alışveriş festivali tüketiciler için de el emeği, göz nuru hediyelere dönüşüyor. Sevgililer Günü öncesi onların kararsız kalmaması için adeta onlara böyle bir kolaylık sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, etkinliğin düzenlenmesinde grubun kurucularından Meliha Ferahkal ve Güller Kütük'ün de büyük emeği olduğunu belirterek, onlara da teşekkür etti.