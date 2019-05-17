Ev kadınlarına ‘part time’ iş

Firmanın Kapsayıcı İş Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği “El Emeği” projesi sekiz il ve 18 ÇATOM’da (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) 6 bin 500 kadına 2 milyon TL üzerinde gelir sağlamıştı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne bağlı faaliyet gösteren ÇATOM kanalıyla yürütülen projeyle binlerce kadının ellerinden on binlerce kadının gardırobuna ulaşan bir koleksiyon yaratan Koton, Anadolu kadınlarının ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına olanak sağlıyor.



Arkadaşımız İdil Taraklı’nın öğrendiğine göre, çalışanlarının yüzde 63’ü kadın olan, yılda 354 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, her dört kadının üçü tarafından “kadın markası” dendiğinde ilk sırada anılan Koton, ev kadınlarına yönelik bir proje üzerinde çalışıyormuş. Projeyi Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz bizzat yürütüyormuş. Yılmaz, bu kapsamda maliyetleri ve insan kaynağını daha rahat yönetmek amacıyla 30 yaşındaki ev kadınlarına mağazalarında ‘part time’ çalışabilme olanağı sağlayacakmış. Böylece firma “Ev Kadınları Projesi”yle kadınları iş hayatına dahil etmeyi hedefliyormuş. Proje kapsamında kadınlar, çalışma gün ve saatlerini kendileri belirleyerek ve avantajlı çalışma şartlarıyla ekonomik sisteme dahil olacakmış. Ev kadınları bir aplikasyon üzerinden kendilerine en yakın yere başvuru yapacakmış. Şimdilik İstanbul ve Mersin olmak üzere iki pilot ilde faaliyetler başlamış.



Ev kadınlarına 3 gün 5 saat gibi opsiyonlar sunuluyormuş. Talebin çok fazla olduğunu gören Yılmaz, bu projenin önümüzdeki günlerde yurt geneline yayılması



için çalışıyormuş. Koton ekibi ev kadınlarına yönelik SGK boyutu dahil ciddi bir algoritmik çalışma yapıyormuş.