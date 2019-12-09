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Ev ve mutfak eşyası sektörünün kalbi HOST İstanbul'da atacak

- Tüyap Beylikdüzü'nde 26-29 Mart'ta düzenlenecek ev ve mutfak eşyası sektörünün bahar sezonu fuarı HOST İstanbul'da Türk üreticiler, en yeni ürünlerini dünya ile buluşturacak

Ev ve mutfak eşyası sektörünün kalbi HOST İstanbul'da atacak
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İSTANBUL (AA) - Toplam pazar hacmi 10 milyar doları bulan Türk ev ve mutfak eşyası sektörünün Zuchex ile birlikte en önemli iki buluşmasından birisi olan HOST İstanbul, 26-29 Mart 2020'de Türk üreticileri yurt içi ve dışından binlerce satın almacı ile bir araya getirecek.

Tarsus Turkey tarafından İstanbul'da düzenlenecek fuar, Tüyap Beylikdüzü'nde kapılarını açacak.

150'den fazla katılımcıyı tüm dünyadan 12 binin üzerinde ticari satın almacı ile buluşturan ve katılımcıları arasında sektördeki önemli üreticiler ile lider markaların da olduğu HOST İstanbul 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı, sergilenen ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Fuar; cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyasından plastik ev gereçleri ve bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyasına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni tasarıma ev sahipliği yapıyor.


- "Overseas Buyer programını HOST İstanbul Fuarı için de tekrarlayacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Ebru Causey, hem katılımcı hem de ziyaretçi sayılarında rekor seviyelere ulaşarak 2019 yılındaki başarıyı yakalayacaklarını, geçen fuarda ilk kez uyguladıkları ve 108 ülkeden büyük satın almacıların İstanbul'a gelmesini sağlayan "Overseas Buyer" programını HOST İstanbul Fuarı için de tekrarlayacaklarını bildirdi.

Overseas Buyer programı ile Zuchex 2019'da yurt dışından binlerce satın almacıyı üretici firmalarla buluşturan ekibin, özellikle Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetler, Orta ve Güney Amerika'dan nitelikli satın almacıları HOST İstanbul'da ağırlamak için çalışmalara şimdiden başladığını aktaran Causey, Zuchex 2019'da ev ve mutfak eşyası sektöründe 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi oluşturmayı başardıklarını da kaydetti.

Causey, HOST İstanbul'un aynı başarıyı devam ettireceğini belirterek, "Katılımcı firmalar ve perakende alıcıları, bizden ev ve mutfak eşyası sektöründeki eğilimleri yansıtan bir fuar bekliyorlar. Biz de hazırlıklarımıza bu yönde devam ediyoruz. Sektörün tüm paydaşlarını, HOST İstanbul 2020'nin sunacağı ticaret fırsatlarından yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


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